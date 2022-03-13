Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rus işgalinden kaçtı, Manisa'da ölümden döndü

#Ukrayna#KAZA#Oleksandr Yakovenko
Rus işgalinden kaçtı, Manisada ölümden döndü

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Ukrayna milli takımının eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı. Yakovenko ve ailesi kazadan yara almadan kurtulurken çarpıştığı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Türkiye'ye gelen Ukraynalı eski milli futbolcu Oleksandr Yakovenko'nun kullandığı cip Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Özlem Çevik (34) idaresindeki 16 ZU 808 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol kenarındaki şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Özlem ile Salim (39), Nisa (5) ve Baybars Çevik (9), ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakovenko ile cipte bulunan annesi, babası ve eşi ise kazayı yara almadan atlatırken hayati tehlikesi bulunan Salim Çevik, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ukraynalı eski milli futbolcu Yakovenko'nun Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerde oynadığı, savaş nedeniyle ülkesinden ayrılarak İzmir'de yaşayan ve futbolcu menajeri olan arkadaşında kalmak için Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#KAZA#Oleksandr Yakovenko

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19