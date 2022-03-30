Rus iş insanı Abramoviç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çifte teşekkür

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Rus iş insanı Roman Abramoviç'in, Dolmabahçe'deki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbeti gündemde. Dikkat çeken karede Abramoviç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre Rus milyarder, savaşın çıkması ile birlikte ilk günden bu yana hemen devreye girdi ve müzakereci rolü üstlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşen Abramoviç, iki taraf arasında müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye ile de diyalogu geliştirmeye başladı, sık sık Türk yetkililer ile temas kurdu.

Mart ayının ilk haftası Abramoviç, Antalya Diplomasi Forumu öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere İstanbul'dan Kiev’e gitti. Zelenski ile görüştükten sonra kaldıkları evden ayrılırken gaz bombası patlaması sonucu Abramoviç'in de aralarında olduğu 4 kişi bu gazdan etkilendi.

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ANKARA'DA TEDAVİ EDİLDİLER, İSİMLERİ GİZLİ TUTULDU

Gözlerde ve ciltte yanma hissi ile birlikte rahatsızlık veren gazdan etkilenenler hemen Ankara'ya geldi. Uçak Ankara'ya gece yarısı indi ve gazdan etkilenenler Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede özel bir bölümde tedavisi yapılan Abramoviç'in ismi de hastane kayıtlarında gizli tutuldu. Tedavilerinin ardından sabah saatlerinde heyet İstanbul'a döndü.

Abramoviç, Dışişleri yetkilileri başta olmak üzere Türk yetkililerle de sık sık temas halinde kaldı. Son olarak Dolmabahçe'deki müzakerelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa görüşmesinde de savaşın sonlanması için attığı adımlara ve Türkiye'nin kendisine yönelik misafirperverliğine teşekkür ettiği öğrenildi.