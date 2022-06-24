Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rus insansız hava aracı, Gümüşhane'ye 1 ay önce düşmüş

#İHA#Gümüşhane#Rus İHA
Rus insansız hava aracı, Gümüşhaneye 1 ay önce düşmüş

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kırsalda yaylacıların bulduğu ve Rusya'ya ait olduğu belirlenen keşif amaçlı 'Orlan-10' tipi insansız hava aracının (İHA), 1 ay önce sinyalinin kesilerek düştüğü, bu sürede ise arandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki kırsalda mantar toplayan köylüler, kayalık bölgede hasarlı İHA olduğunu görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerce inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede silahsız İHA’nın Rus yapımı keşif amaçlı ‘Orlan-10’ tipi olduğunu belirlendi. Kanat açıklığı yaklaşık 3 metre ve düşme nedeni henüz bilinmeyen İHA, bulunduğu yerden alınarak, kapsamlı inceleme için Ankara'ya gönderildi. İHA’nın, Ukrayna ya da Suriye bölgelerinden sinyal kopmasıyla yöneldiği, Gümüşhane kırsalında düştüğü değerlendiriliyor.

Rus insansız hava aracı, Gümüşhaneye 1 ay önce düşmüş



İHA'nın 1 ay önce sinyalinin kesilerek düştüğü, bu sürede ise arandığı öğrenildi. Ancak bölgede hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle aramalarda İHA'nın izine rastlanılamamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İHA#Gümüşhane#Rus İHA

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer