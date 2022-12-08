Rus heyetle İstanbul’da Suriye toplantısı

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Ele alınacak konular içinde Suriye’deki çözüm süreci, Suriye’nin kuzeyine olası kara harekâtı ve Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki temasların öne çıkması bekleniyor.

İKİ GÜN SÜRECEK

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. İstişarelerde, Tahıl Anlaşması’nın uygulanması, Suriye, Libya, Filistin gibi konuların ele alınması öngörülmektedir” denildi.

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA’YLA ANGAJMANA DEVAM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu ile İstanbul’da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Verşinin’in Türkiye’ye geleceği bilgisini vererek şunları söyledi:

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“Rusya’yla bu süreçte de angajmanımız devam edecek. İkili ilişkiler konusunda da aynı şekilde Rusya ile temaslarımız devam ediyor. Ayrıca sadece Ukrayna konusunda değil, diğer bölgesel konularda da angajmanımıza devam ediyoruz. Malumunuz Suriye konusunda bir üçlü Astana formatımız var. Teknik düzeyde görüşmeler birkaç hafta önce Astana’da yapılmıştı. Henüz Anayasa Komisyonu’nun toplantısı konusunda bir karar alamadık. Özellikle Rusya’nın Cenevre’ye, İsviçre’ye vize sıkıntısını dile getirerek gitmek istemediğini biliyoruz. Siyasi sürecin de hızlanması gerekiyor. Libya dahil diğer bölgesel konularda da angajmanımız devam ediyor. Rusya’dan Dışişleri Bakanı Yardımcısı gelecek.”