Rus heyetine Şam mesajı: Saldırıya en sert karşılığı veririz

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlık etti. Karma heyetler arasında iki tur halinde yapılan ve üç saat süren toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev’in de katıldı.

HAFTAYA DEVAM EDECEK

Toplantıda rejim birliklerinin İdlib’deki saldırıları, bölge içinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem noktalarının güvenliği ve rejim unsurlarının Türk askerini hedef alması ile saldırılar nedeniyle oluşan yeni göç dalgası ve bunun Türkiye’ye olası yansımaları kapsamlı şekilde ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde İdlib’teki durumun ele alındığını, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğunu açıkladı. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı.

KARARLILIK VURGUSU

Edinilen bilgiye göre, Türk tarafı bölgede rejim güçlerinin saldırılarının durması için öncelikle kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğine vurgu yaparken, “Aksi takdirde bölgede insani sorunun çok daha vahim bir noktaya ulaşacağı” uyarısında bulundu. Ankara, İdlib’deki TSK gözlem noktaları ve Türk askeri unsurlarına yönelik saldırı olması halinde buna misliyle en sert şekilde karşılık verileceği kararlılığını da Rus tarafına iletti. Türk tarafı Soçi mutabakatı uyarınca rejim güçlerinin İdlib içindeki sınırlara geri dönmesi gerektiği mesajını da net şekilde verdi.

RUSYA’NIN POZİSYONU

Toplantıyla ilgili Rus basınında yer alan bazı haberlerde, Rus tarafının oluşan yeni durum nedeniyle Soçi mutabakatının güncellenmesi, Türkiye’nin radikal unsurların silahlardan arındırılması sorumluluğu ve çatışmasızlık bölgesi sınırlarının yeniden belirlenmesi gibi yeni öneriler getireceği öne sürülmüştü. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim ay sonuna kadar sınırlarına geri dönmediği takdirde Türkiye’nin gereğini yapacağını açıklamıştı. TSK’nın gözlem noktaları, Esad birliklerinin hakimiyet altına aldığı bölge içinde kalmıştı.