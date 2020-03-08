Rus heyeti gelecek şifreler seçilecek

Dün, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay’daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’nde Korgeneral Sinan Yayla’dan brifing alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de eşlik ettiği Akar, şunları söyledi:

DEVRİYELER 15 MART’TA

“Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M-4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek. Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, yüzde 81’i kadın ve çocuk olan, yerlerinden, yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır.

ŞU ANA KADAR İHLAL YOK

Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğimizi de herkesin bilmesini isteriz.”

TOPLANTI KARARGâHTA

Edinilen bilgiye göre Rus heyetiyle Genelkurmay Karargâhı’nda yapılacak, istihbarat yetkililerinin de hazır bulunacağı toplantıda, ortak devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da geliştirme ve ortak kullanım şifreleri belirlenecek. Bu kapsamda toplantıda devriyeye katılacak personel ve araç sayısının yanı sıra, kullanılacak telsiz ve diğer haberleşme araçlarından oluşan muharebe cihazlarının ortak kodları, devriye komutasını belirleme, ortak parola, kullanılacak güzergah, devriyenin başlayacağı noktalar, devriye sırasında hangi ülke askerinin hangi hassas noktada daimi veya geçici nöbet tutacağı, olası bir saldırı durumunda alınacak pozisyon, devriyenin hangi günlerinde araç sıralamasının nasıl olacağı gibi teknik içerikli birçok intikal kuralı netleştirilecek.