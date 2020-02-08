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Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- İHA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 16:49,Son Güncelleme:/

Rus Heyet Dışişleri Bakanlığında

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Rus Heyet Dışişleri Bakanlığında

RUSYA'dan, İdlib konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, Ankara'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Soçi mutabakatı çerçevesinde teknik görüşmelerin yapılacağı ve İdlib muhtırasının ele alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda Ankara'ya gelen Rus heyetin temaslarının basına kapalı şekilde devam edeceği kaydedildi. 

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