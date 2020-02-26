Rus heyet Ankara'da… Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor!

Rus heyeti üçüncü tur görüşmeleri, kapsamında Ankara'ya geldi. Heyet Esenboğa Havalanından ayrıldı.

Türk ve Rus heyetleri, Suriye’nin İdlib bölgesindeki son durumu ele almak için Ankara'ya gelecek olan Rus heyet Esenboğa Havalanın'dan ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexandr Lavrentyev başkanlığında gelen heyeti Ankara Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Heyetlerin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buluşmasında ele alınacak konuların belirlenmesi bekleniyor.

Heyetler arasında Ankara ve Moskova'da gerçekleştirilen ilk iki tur görüşmeler, yaklaşık 12 saat sürmüş ve sonuç alınamamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nda görüşülecek toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyete ise, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Lavrentyev başkanlık edecek Ayrıca diplomatlar, askeri ve istihbarat yetkilileri de toplantıda hazır bulunacaklar.