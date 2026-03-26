Rus genç kadın Müslüman oldu, ismini değiştirdi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmak üzere ilçeye gelen Rusya vatandaşı Victoria Ketova, İslam dini üzerine araştırmalar yaptıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Ketova için İlçe Müftülüğü’nde ihtida töreni düzenlendi.

İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Seri Doğru tarafından Kur’an-ı Kerim’den ayetler okunarak İslam’ın temel esasları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, Müslüman olarak yerine getirmesi gereken sorumluluklar tercüman aracılığıyla kendisine aktarıldı. Amine ismini alan Victoria Ketova, İlçe Müftüsü rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Tören sonunda İlçe Müftüsü Doğru tarafından Ketova’ya, İslam’ı daha yakından tanıyabilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Rusça yayınları hediye edildi.

