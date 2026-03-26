×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rus genç kadın Müslüman oldu, ismini değiştirdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 10:03

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Rusya vatandaşı Victoria Ketova, Müslüman olarak Amine ismini aldı.

Haberin Devamı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmak üzere ilçeye gelen Rusya vatandaşı Victoria Ketova, İslam dini üzerine araştırmalar yaptıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Ketova için İlçe Müftülüğü’nde ihtida töreni düzenlendi.

İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Seri Doğru tarafından Kur’an-ı Kerim’den ayetler okunarak İslam’ın temel esasları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, Müslüman olarak yerine getirmesi gereken sorumluluklar tercüman aracılığıyla kendisine aktarıldı. Amine ismini alan Victoria Ketova, İlçe Müftüsü rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Tören sonunda İlçe Müftüsü Doğru tarafından Ketova’ya, İslam’ı daha yakından tanıyabilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Rusça yayınları hediye edildi. 

Haberin Devamı

BAKMADAN GEÇME!