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Rus fenomen Tatiana'nın ölümünde karar çıktı: Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Rus Ünlü Tatiana#Onur Obut
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 10:09

Muğla'da Rus sanal medya ünlüsü Tatiana Ozolina'nın hayatını kaybettiği motosiklet kazasında asli kusurlu bulunan Onur Obut, yargılandığı davada 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kaza, 21 Temmuz 2024'te saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı, motosiklet tutkunu, sanal medya ünlüsü Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Turda Tatiana Ozolina'ya, Onur Obut ve Sergei Khadrikov eşlik etti. Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov, iddiaya göre geride kaldı.

Bunun üzerine Obut ve Ozolina hız keserek, arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet ile Onur Obut yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet kaza yaptı. Sürücüler savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Ozolina'nın öldüğü belirlendi. Yaralanan Obut ise hastaneye götürüldü.

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Rus fenomen Tatiananın ölümünde karar çıktı: Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

'TATIANA, BANA ÇARPARAK SAVRULDU'

Hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obut, polis tarafından gözaltına alındı. Obut ifadesinde, "Tatiana Ozolina ve Sergei Khardikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana, bana çarparak savruldu" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzlenen güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadelerine göre; adli tıp kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, seyir halindeki Ozolina'nın önüne çıkan TIR nedeniyle fren yaptığı, takip mesafesini korumayan Obut'un ise Ozolina'nın motosikletine arkadan çarptığı, bu nedenle Ozolina'nın kazada kusurunun bulunmadığı, Obut'un da asli kusurlu olduğu belirtildi.

Rus fenomen Tatiananın ölümünde karar çıktı: Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

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'MOTOSİKLETTE KAMERA' İDDİASI

Tatiana Ozolina'nın ailesinin avukatı Ali Şan, Ozolina'nın kaskında bulunan kamera ile ilgili olarak kazayı görüp duran sürücü İ.K.'nin ifadesinde; kamerayı Obut'a verdiğini belirtmesi üzerine savcılığa başvurdu. Mahkemeye gelen sürücü İ.K., ifadesinde kamerayı görmediğini, polise verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Bunun üzerine Avukat Şan, savcılığa İ.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Rus fenomen Tatiananın ölümünde karar çıktı: Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

2 YIL 11 AY CEZA VERİLDİ

Geçen hafta Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Onur Obut'un toplanan deliller neticesinde üzerine atılı 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği belirtilerek, önce 3 yıl 6 ay, ardından indirimle 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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Rus fenomen Tatiananın ölümünde karar çıktı: Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

'PİŞMANLIĞINI DAHİ BELİRTMEDİ'

Avukat Ali Şan, "Sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Halihazırda gerekçeli kararın hazırlanmasını beklemekteyiz. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra aileyle birlikte değerlendirme yapıp, karara itiraz edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Yargılamanın her aşamasında bilirkişi raporları alındı. Tüm raporlarda sanığın asli kusurlu, müteveffa Tatiana'nın ise kusursuz olduğu belirlendi. Buna rağmen sanık ısrarlı bir şekilde, her defasında kusurunu kabul etmedi, pişmanlığını dahi dile getirmedi, ailenin maddi manevi zararını karşılamayı reddetti" dedi.

Rus fenomen Tatiananın ölümünde karar çıktı: Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

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TANIK İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bulunduğu iddia edilen kameranın görüntülerinin ortada olmadığını belirten Şan, "Kazanın hemen sonrasında müteveffa Tatiana'nın malumunuz bir kask kamerası bulunduğu iddia edildi ancak bugüne kadar bu kamera kaydı ortaya ne yazık ki çıkmadı. Konuyla alakalı bu kamera kaydını bulan tanık, mahkeme nezdinde ifadesini değiştirdi ve bu kamerayı hiç görmediğini, sanığa teslim etmediğini belirtti. Biz bu tanık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak sonuç alamadık. Neticede sanık, 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Gerekçeli karar hazırlandıktan sonra bundan sonraki adımlarımızı planlayacağız" diye konuştu.

Rus fenomen Tatiananın ölümünde karar çıktı: Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

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#Trafik Kazası#Rus Ünlü Tatiana#Onur Obut

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