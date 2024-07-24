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Kahreden gerçek ortaya çıktı! Rus fenomen, Milas'taki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş

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#Tatiana Ozolina#Muğla#Milas
Kahreden gerçek ortaya çıktı Rus fenomen, Milastaki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 13:01

Muğla'nın Milas ilçesinde, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın (38) hayatını kaybettiği kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Birlikte seyahat eden 3 motosikletliden Ozolina'nın, bir TIR'ı hatalı sollayıp, önlerinde seyreden Onur Obuk'un (29) motosikletine arkadan çarptığı belirlendi. Aynı kazada yaralanan ve tedavisini ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü Obuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaza, 21 Temmuz saat 17.30 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Rusya vatandaşı motosiklet tutkunu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina, dünya turu kapsamında temmuz ayının ikinci haftasında Türkiye'ye giriş yaptı. Tur kapsamında Tatiana Ozolina'ya, Onur Obuk ve Sergei Khadrikov eşlik etti.

Kahreden gerçek ortaya çıktı Rus fenomen, Milastaki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş

Milas yönüne doğru hareket eden 3 motosikletliden Sergei Khadrikov iddiaya göre geride kaldı. Bunun üzenine Obuk ve Ozolina hız keserek diğer arkadaşlarının kendilerine yaklaşmasını bekledi. Bu sırada gelen bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın motosikletlerinin arasına girdi.

Kahreden gerçek ortaya çıktı Rus fenomen, Milastaki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş

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Tekrar öne geçebilmek için bu TIR'ı hatalı şekilde solladığı ileri sürülen Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklet, önünde seyreden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kahreden gerçek ortaya çıktı Rus fenomen, Milastaki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş

Çarpmanın etkisiyle Obuk ve Ozolina savrularak yola düştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kahreden gerçek ortaya çıktı Rus fenomen, Milastaki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş

DİĞER MOTOSİKLETLİ ANLATTI

Olayın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Obuk, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahreden gerçek ortaya çıktı Rus fenomen, Milastaki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş

Öte yandan, Obuk'un ifadesinde turda arka seyreden ve yavaşlayan Sergei Khadrikov'u beklediklerini belirtirken, Sergei Khadrikov da Tatiana Ozolina'nın bir TIR'ı hatalı şekilde sollaması sonucu önünde seyreden Obuk'a çarptığını söyledi.

Kahreden gerçek ortaya çıktı Rus fenomen, Milastaki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş

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Öte yandan, Tatiana Ozolina'nın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yakınları tarafından henüz alınmadığı ve cenazenin Rusya'ya götürülmesi için arkadaşlarının sosyal medya üzerinden para topladığı belirtildi. 

Kahreden gerçek ortaya çıktı Rus fenomen, Milastaki kazada hayatını kaybetmişti... Yaptığı hata onu ölüme sürüklemiş

 

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#Tatiana Ozolina#Muğla#Milas

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