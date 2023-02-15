Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rus doktorlar aralıksız çalışıyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kahramanmaraş#Aliya İzzetbegoviç Parkı
Rus doktorlar aralıksız çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Depremin ardından Kahramanmaraş’a çeşitli ülkeler tarafından 8 sahra hastanesi kuruldu. Rusya da bu ülkelerden biri. Kent merkezinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı’nın içerisine kurulan Rus sahra hastanesini yerinde ziyaret ettik.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ta Rusların kurduğu sahra hastanesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve travmatoloji bölümü bulunuyor. Pediyatrist ve psikiyatrların da bulunduğu merkezde, muayene hizmetleri veriliyor, sağlık testleri yapılıyor. Rus ekip, 40 doktor ve 15 mühendisle bölgede hizmet veriyor. Sahra hastanesinin sorumlu doktoru Viktor Belinckiy, daha ilk günden bölgeye geldiklerini belirterek, gerektiği takdirde hastalara ilaç verdiklerini de kaydetti.

Rus doktorlar aralıksız çalışıyor

Levent KULU, Seda TÜRKOĞLU Kahramanmaraş’TAN BİLDİRİYOR 

AFET BÖLGELERİ TECRÜBESİ VAR

Mola vaktinde sorularımıza yanıt veren Rus doktor Vadim E. Dubrov ise çok yoğun olduklarını ve kendi kapasiteleri dahilinde kimseyi geri çevirmemeye çalıştıklarını anlattı. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde Genel ve Özel Cerrahi, Travma ve Ortopedik Cerrahi Bölümü Başkanı olarak görev yapan Dubrov, daha ne kadar süre burada kalacaklarını bilmediklerini belirterek, daha önce de Sri Lanka, Pakistan ve Kolombiya gibi afet bölgelerinde görev aldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Rus doktorlar aralıksız çalışıyor

GÖNÜLLÜ TERCÜMANLAR

Rusça ve Türkçe levhaların bulunduğu merkezde uzun kuyruklar dikkat çekiyor. Rus ve Türk gönüllü tercümanlar ise hastalar ve doktorlar arasındaki iletişimi sağlıyor.

Rus doktorlar aralıksız çalışıyor

Türk gönüllü tercüman Hasan Kısa, üniversiteyi Rusya’da okumuş bölge sakini bir matematik öğretmeni. Depremin ardından ailesini Ankara’ya göndermiş ve burada kalıp gönüllü çalışmaya devam etmiş. Kaya, özellikle kusma ve mide bulantısı şikâyetiyle çok çocuğun başvurduğunu belirtiyor. Türkçesi çok iyi olan Rus gönüllü tercüman Alina Gabbasova ise üniversiteyi İzmir’de okumuş ve daha sonra bir süre Akkuyu Nükleer Santralı’nda tercümanlık yapmış. Her ikisi de ihtiyaç duyan halkın sesi olmaya canla başla gayret ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kahramanmaraş#Aliya İzzetbegoviç Parkı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem