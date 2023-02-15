Rus doktorlar aralıksız çalışıyor

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ta Rusların kurduğu sahra hastanesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve travmatoloji bölümü bulunuyor. Pediyatrist ve psikiyatrların da bulunduğu merkezde, muayene hizmetleri veriliyor, sağlık testleri yapılıyor. Rus ekip, 40 doktor ve 15 mühendisle bölgede hizmet veriyor. Sahra hastanesinin sorumlu doktoru Viktor Belinckiy, daha ilk günden bölgeye geldiklerini belirterek, gerektiği takdirde hastalara ilaç verdiklerini de kaydetti.

Levent KULU, Seda TÜRKOĞLU Kahramanmaraş ’TAN BİLDİRİYOR

AFET BÖLGELERİ TECRÜBESİ VAR

Mola vaktinde sorularımıza yanıt veren Rus doktor Vadim E. Dubrov ise çok yoğun olduklarını ve kendi kapasiteleri dahilinde kimseyi geri çevirmemeye çalıştıklarını anlattı. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nde Genel ve Özel Cerrahi, Travma ve Ortopedik Cerrahi Bölümü Başkanı olarak görev yapan Dubrov, daha ne kadar süre burada kalacaklarını bilmediklerini belirterek, daha önce de Sri Lanka, Pakistan ve Kolombiya gibi afet bölgelerinde görev aldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

GÖNÜLLÜ TERCÜMANLAR

Rusça ve Türkçe levhaların bulunduğu merkezde uzun kuyruklar dikkat çekiyor. Rus ve Türk gönüllü tercümanlar ise hastalar ve doktorlar arasındaki iletişimi sağlıyor.

Türk gönüllü tercüman Hasan Kısa, üniversiteyi Rusya’da okumuş bölge sakini bir matematik öğretmeni. Depremin ardından ailesini Ankara’ya göndermiş ve burada kalıp gönüllü çalışmaya devam etmiş. Kaya, özellikle kusma ve mide bulantısı şikâyetiyle çok çocuğun başvurduğunu belirtiyor. Türkçesi çok iyi olan Rus gönüllü tercüman Alina Gabbasova ise üniversiteyi İzmir’de okumuş ve daha sonra bir süre Akkuyu Nükleer Santralı’nda tercümanlık yapmış. Her ikisi de ihtiyaç duyan halkın sesi olmaya canla başla gayret ediyor.