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Rus diplomat ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Nikolai Kobrinets#İstanbul
Rus diplomat ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa İşbirliği Dairesi Direktörü olan Nikolai Kobrinets (61) önceki gün büyükelçiler toplantısına katılmak için İstanbul’a geldi.

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Konsolosluk yetkilileri tarafından havalimanında karşılanan Nikolai Kobrinets saat 14.00’te Taksim’de konaklayacağı otele vardı. Direkt olarak odasına çıkan diplomattan bir daha haber alamayan konsolosluk yetkilileri otele geldi. Otel görevlilerine yedek anahtarla odanın kapısını açtıran konsolosluk yetkilileri, Kobrinets’i yatağında ölü olarak buldu. Devreye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Kobrinets otele geldikten sonra kimseyle görüşmemiş ve odasından çıkmamıştı. Vücudunda da herhangi bir iz yoktu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen Rus diplomatın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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#Rusya#Nikolai Kobrinets#İstanbul

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