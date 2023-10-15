Rus diplomat ölü bulundu

Haberin Devamı

Konsolosluk yetkilileri tarafından havalimanında karşılanan Nikolai Kobrinets saat 14.00’te Taksim’de konaklayacağı otele vardı. Direkt olarak odasına çıkan diplomattan bir daha haber alamayan konsolosluk yetkilileri otele geldi. Otel görevlilerine yedek anahtarla odanın kapısını açtıran konsolosluk yetkilileri, Kobrinets’i yatağında ölü olarak buldu. Devreye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Kobrinets otele geldikten sonra kimseyle görüşmemiş ve odasından çıkmamıştı. Vücudunda da herhangi bir iz yoktu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen Rus diplomatın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.