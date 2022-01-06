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Rus askeri lojistik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

#Çanakkale Boğazı#Gemi#Vsevolod Bobrov
Rus askeri lojistik gemisi, Çanakkale Boğazından geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı askeri lojistik destek gemisi 'Vsevolod Bobrov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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Ege Denizi'nden saat 11.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı askeri lojistik destek gemisi 'Vsevolod Bobrov', saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Rus askeri lojistik gemisi, Çanakkale Boğazından geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen askeri gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri gemisine, boğaz geçişi sırasında, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 

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#Çanakkale Boğazı#Gemi#Vsevolod Bobrov

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