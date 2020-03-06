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Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan geçti

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Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan geçti
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RUS askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rusya donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsüne ulaşan geminin ön ve arka bölümünde bazı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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