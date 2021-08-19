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Gündem
Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 913 borda numaralı 'Kovrovets' isimli mayın tarama gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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