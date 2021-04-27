Rus aşısında ilk anlaşma

Aşıya ulaşım ve üretim konusunda devletler yaptıkları anlaşmaları açıklamaya devam ediyor. Bu anlaşmalardan biri de dün gerçekleşti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç şirketi arasında, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V’nin Türkiye'deki üretimi için resmi olarak anlaşma sağlandı. Viscoran İlaç'tan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi: "Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye’nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V´nin Rusya’dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir. Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasında, diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler de sürmektedir."

ETKİNLİĞİ YÜZDE 97.6

Açıklamada, toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği belirtilen Sputnik V ile 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da iki doz aşılananlarda yapılan araştırmadan elde edilen etkinlik oranının yüzde 97.6 olduğu da vurgulandı ve şöyle denildi: "Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır; böylece kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlanmaktadır.”

VISCORAN İLAÇ: GÜZEL HABERLERİ BEKLEYİN

Anlaşma sonrasında konuşan Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, şunları söyledi: “Detayları şu an için açıklayamıyoruz. Her adım karşı tarafla programlı bir şekilde atılacak. Şunu söyleyebilirim ki hepimizin sevineceği gelişmeler kısa sürede olacak. Güzel haberleri bekleyelim. Üretim sözleşmeleri, lisanslama, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Rusya ile işbirliğimizin bir parçası.”

RUS YETKİLİ: 60'DAN FAZLA ÜLKEYE ULAŞTI

RDIF CEO'su Kirill Dimitriev de aşıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi arttırmayı ve Sputnik V tedariğini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak."

2-8 DERECEDE SAKLANIYOR

2-8 derecede olan saklama sıcaklığı ile ek bir soğuk zincir altyapısı yatırımına gerek kalmadan, geleneksel buzdolabında saklanabilen Rus aşısının şu ana kadar neden olduğu ciddi bir alerji görülmediği açıklandı. Doz başına 10 dolardan düşük fiyatıyla Sputnik V’nin dünya çapında uygun fiyatlı bir aşı olduğuna da dikkat çekildi.

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