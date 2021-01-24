Rus aşısı Türkiye’de üretilecek

Rusya’da Gamaley Enstitüsü’nün ürettiği Sputnik-V aşısını dünyaya pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, RIA haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamayla, Türkiye’de üretim için Türk ilaç şirketleriyle anlaşma imzalandığını duyurdu. Fondan yapılan açıklamada, “Türkiye’de önde gelen ilaç üretici firmalarıyla anlaşma imzaladık. İlk etapta Türkiye’deki üretim yılda 1 milyon doz seviyelerinde gerçekleşecek. İleride bu miktar arttırılabilecek. Aşının bir an önce Türkiye’de üretilmeye başlanması için Rusya’dan aşıyla ilgili bilgi ve teknik bilgi transferine başlandı” dendi.

AVRUPA’DAN ONAY BEKLİYOR

Rusya, geliştirdiği aşıyı pazarlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Rus tarafı Sputnik-V aşısının yüzde 90’ın üzerinde virüse karşı koruyucu özelliğe sahip olduğunu savunuyor. Uluslararası tartışmalarda ise ağustos ayında ilk izin çıkan aşı olan Sputnik V’nin aceleye getirilmiş olabileceği eleştirileri söz konusu. Arjantin, Belarus, Bolivya, BAE, Macaristan, Sırbistan, Venezuela, Paraguay ve Türkmenistan aşı için onay vermişti. Ayrıca Avrupa İlaç Ajansı’na da onay için başvuru yapılmış durumda.

ARTI 2-5 DERECEDE SAKLANIYOR

Rus aşısı Sputnik V, iki etap aşılama şeklinde gerçekleşiyor. İlk aşı tüpünün enjekte edilmesinden 19 gün sora ikincisi yapılıyor. Rusya Sağlık Bakanlığı direktiflerine göre aşının nakli ve muhafazası artı 2 ile 5 derece arasında yapılabiliyor.

PUTİN TEKLİF ETMİŞTİ

Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye’de aşı üretimi konusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede gündeme getirmişti.