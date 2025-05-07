×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesine karar verildi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Rümeysa Öztürk#Vermont
Rümeysa Öztürkün Vermonta nakledilmesine karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 21:18

ABD'de Temyiz Mahkemesi, gözaltındaki Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Vermont'a nakledilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, Filistin’e destek verdiği için gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, Louisiana’daki gözaltı merkezinden Vermont eyaletine nakledilmesine karar verdi. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde Fulbright burslusu olarak doktora yapan Öztürk’ün yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulduğu Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesine ilişkin ABD hükümetinin yaptığı itiraz, New York’taki mahkeme tarafından reddedildi.

Temyiz heyetinde yer alan yargıçlar, ABD Adalet Bakanlığı'ndan, Vermont Federal Bölge Mahkemesi'nin verdiği nakil kararına uymasını istedi. Mahkeme, Öztürk’ün en geç 14 Mayıs’a kadar Vermont’taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) ait bir gözaltı merkezine nakledilmesine karar verdi.

Gözden KaçmasınAvukatlarından Rümeysa Öztürkün sağlık durumuna ilişkin açıklama: Astım krizi atakları ağırlaşıyorAvukatlarından Rümeysa Öztürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Astım krizi atakları ağırlaşıyor'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Rümeysa Öztürk#Vermont

BAKMADAN GEÇME!