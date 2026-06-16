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Rumen turistin çantasını çaldılar

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#İstanbul#Fatih#Polis
Rumen turistin çantasını çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:00

İstanbul Fatih’te dün saat 13.00 sıralarında Romanya’dan gelen aile alışveriş yapmak için bir iş yerinin önünde durdu.

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Alexandru Florin Elvis’in eşi alışveriş yapmak için araçtan indikten sonra şüphelilerden biri, sürücü koltuğunda oturan Elvis’e bir şey sorarak dikkatini dağıttı. Bu sırada diğer şüpheli aracın arka kısmına geçerek yolcu koltuğunda bulunan çantayı aldı. Kendi araçlarına dönen şüpheliler, çantadaki para ve değerli eşyaları aldıktan sonra yeniden turistin otomobiline yaklaştı. Aynı yöntemle sürücünün dikkatini dağıtan şüpheliler, boş çantayı arka koltuğa bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Çantalarının çalındığını 1 saat sonra fark eden Rumen aile, polise giderek şikayetçi oldu. Çantanın içerisinde yaklaşık 6 bin sterlin, 1000 Euro ve bir miktar altın bulunduğu öğrenilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Türkiye’ye tatile geldiğini belirten Alexandru Florin Elvis “Romanya’dan buraya 2-3 günlüğüne tatil için gelmiştim. Ben gitmek istiyorum, ancak geri dönecek param yok, yemek yiyecek param yok, hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü her şeyimi aldılar” dedi.

 

 

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#İstanbul#Fatih#Polis

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