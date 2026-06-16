Rumen mankenden suç duyurusu 700 bin liralık mehrimi vermedi

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Romanya vatandaşı eski manken Andrea Catalina Ladunca ile müteahhit Murat Y., 2016 yılının kasım ayında tanıştı. Andrea Catalina Ladunca, birlikte hayat kurmak istemesi, eski eşinden olan çocuklarını sahiplenmesi ve her türlü maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenmesi nedeniyle Murat Y.’ye güvendi. Murat Y.’nin yoğun telkin ve vaatlerine inanan Andrea Catalina Ladunca evlilik teklifini kabul etti. Çift, 13 Şubat 2017’de Mecidiyeköy’deki bir camide dini nikâhı kıydırdı. İddiaya göre dini nikâh sırasında Murat Y.’nin, Andrea Catalina Ladunca’ya mehir (İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya ekonomik değeri olan herhangi bir güvence) olarak 700 bin lira vermesi kararlaştırıldı. Mehir sözleşmesinin bir nüshası nikâhı kıyan cami imamında, diğer nüshası da Murat Y. ile Andrea Catalina Ladunca’da bulunuyordu.

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‘KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIM’

İddiaya göre Murat Y., evlendikten bir süre sonra Andrea Catalina Ladunca ile çocuklarına karşı sistematik bir şekilde psikolojik baskı, kötü muamele ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmaya başladı. Ladunca’yı iş kurmak için Romanya’ya gitmeye ikna eden Murat Y., tüm süreci kendisinin yöneteceğini belirterek orada bir restoran açtırdı. İddiaya göre işletmenin tüm yükünü Andrea Catalina Ladunca’ya bırakan Murat Y., sürekli kumar oynayarak işletme ile ilgilenmedi ve Ladunca’yı müşterilerin gözü önünde ağır hakaretler ederek aşağıladı. Murat Y.’nin bu eylemleri nedeniyle işletmenin ticari itibarı ciddi şekilde zarar gördü. Müşteri kaybı yaşayan Andrea Catalina Ladunca, ekonomik olarak battı, tehdit, hakaret ve aşağılamaların ardından eşi tarafından terk edildi.

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‘CAMİ İMAMIYLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE’

Murat Y.’nin dini nikâhla kandırarak kendisini dolandırdığını ileri süren Andrea Catalina Ladunca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Nikâhı kıyan cami imamını da tanık olarak gösteren Ladunca, Murat Y.’nin, cami imamıyla işbirliği içerisinde olduğunu ve nikâh sırasında taahhüt ettiği 700 bin liralık mehrini vermediğini öne sürdü. Murat Y.’nin, annesini de 24 bin Euro dolandırdığını ileri süren Ladunca, suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Annem, benim yüzümden evini satıp sokaklarda kaldı. Ben de çocuklarımla bir ekmeğe muhtaç hale geldim. Bana, ‘Beni memleketine götür. Orada arsa alıp ev yapıp satarım, sana mehrini veririm’ diyerek beni kandırdı. Kendisine ‘Beni ne güzel kullandın’ dediğimde ise, ‘Yapmasaydın, kafana silah mı dayadım’ diyerek güvenimi kötüye kullandı.

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‘BENİ DOLANDIRDI ŞİKÂYETÇİYİM’

Mehir, hukukumuzda tipik bir sözleşme olmamakla beraber, İslam hukukunun uygulanmasından günümüze kadar gelen bir uygulama şeklidir. Yargıtay kararlarında bağışlama veya bağışlama vaadi olarak değerlendirilmekte ve mehir sözleşmesinin geçerli olduğu kabul edilmektedir. Her ne kadar hukukumuzda düzenlenmemiş olsa da mehir senedinin bir akit olduğu ve geçerli olduğu kabul edilmektedir. Hukukumuzda mehir alacağına ilişkin mehir davaları da bulunmaktadır. Mecidiyeköy’deki camide bulunan mehir sözleşmesinin savcılığa getirilmesini istiyorum. Çocuklarıma zulümler ve rezillikler yaşatarak işi bittikten sonra bizi terk eden ve 700 bin liralık mehrimi vermeyerek beni dolandıran Murat Y.’den şikâyetçiyim.”