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Rumelihisarı’nda tünel keşfedildi

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#İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi#Rumelihisarı#Tünel
Rumelihisarı’nda tünel keşfedildi
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekipleri, Boğaz’a hâkim konumu, mimarisi ve stratejik konumuyla fetih sürecinde önemli rol üstlenen, 600 yıllık Rumelihisarı’nın restorasyon çalışmaları sırasında bir sürprizle karşılaştı.

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Kuleyi baştan başa geçip, yeraltı derinliklerinde vadiyle birleşen 125 metre uzunluğunda bir yeraltı geçidi keşfedildi. Surun içinde, 1.5 metre yüksekliğindeki giriş bölümünden sonra 4.5 metreye varan yükseklikteki ana koridora bağlı kollara ayrılan tünel içinde, beşik tonozlu üst örtü, kemerli açıklıklar ve 19’uncu yüzyıla ait tuğlalar, rastlanan ilk bulgular olarak kayda geçti.

19. YÜZYILDA ONARILMIŞ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın aktardığı bulgulara göre, 1949 tarihli kadastral paftada yer alan çizimlerde tünel girişi, suyolu olması muhtemel bir hat ile Hisar sınırından Kale Ağası Sokak’a bağlanıyor. 1845 tarihli bir haritada ise Rumelihisarı sırtlarındaki suların Kanlıkavak Deresi (Kheimarrous Deresi) ile bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Tuğlalar yapının 19. yüzyılda onarımlardan geçtiğine işaret ediyor.

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#İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi#Rumelihisarı#Tünel

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