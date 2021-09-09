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Haber Giriş: 09.09.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Rum Yönetimi'nden skandal karar! Bakan Akar: Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneğidir

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Rum Yönetimi'nden skandal karar! Bakan Akar: Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneğidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Akar konuşmasında Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına tepki gösterdi. Akar, "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir.

KKTC’nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

"ŞİDDETLE REDDEDİYOR VE KINIYORUZ"

(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.

Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere skandal talimat: Kitabın Atatürk sayfasını yırtın
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YUNANİSTAN'A TEPKİ

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Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır.

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