Rum Yetimhanesi otel olacak

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Büyükada’daki Rum Yetimhanesi, yıllardır kullanılmadığı için neredeyse çökmek üzereydi. Patrik Bartholomeos başkanlığında Fener’de toplanan patrikhanenin karar organı Sen Sinod Meclisi, zaman içinde büyük hasar görerek harabeye dönüşen ve yıkılma tehlikesi bulunan yetimhanenin geleceğini görüştü.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada “1960’lı yıllarda, faaliyetinin durdurulmasının hemen ardından zamana yenik düşmüş ve ciddi tahribata uğramış ahşap yetimhane kompleksinin restorasyonu için finansman bulunmasına yönelik birçok girişim ve sayısız uğraşı maalesef sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine binanın Büyükada’nın mimari ve sosyal karakterine uygun, çevreye özen göstererek ekolojik bina standartlarına uyumlu turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli girişimlerde bulunulması hususunda karar verildi” denildi.

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UZMAN HEYET OLUŞTURULACAK

Sözkonusu kararın “yıllar boyunca cemaatin ihtiyaçlarına hizmet etmiş Rum Yetimhanesi’nin mirasına saygı duyularak ve Prens Adaları’nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağı inancıyla alındığı” belirtilen açıklamada, “Bu kararın hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar, Patrikhane’nin belirleyeceği uzman heyet öncülüğünde atılacaktır” ifadesi kullanıldı. Kathimerini gazetesine göre, yetimhane binasının uzun yıllar için kiralanması hedefleniyor. Binayı kiralayacak şirket, aynı zamanda otele dönüştürülmesi masraflarını da üstlenecek. Yetimhanenin Türk, Yunan ve turizm şirketleri ortaklığında bir konsorsiyum tarafından kiralanması ihtimali de bulunuyor.

BAKANLIĞA HENÜZ BAŞVURU YOK

- Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetimhaneyi Patrikhane’ye devretti. Yetimhane, Patrikhane’nin mülkü. Ancak orada yapılacak inşaat işlemleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ve onayından geçiyor. Patrikhane’nin henüz kurula projeyi sunmadığı öğrenildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de “Biz yetimhaneyi zaten Patrikhane’ye devrettik. İstedikleri kararı alabilirler. Ancak işlemler (onarım, tadilat, restorasyon) için izin almaları gerekiyor. Daha o başvuru gelmedi” bilgisini verdi.

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TASARIMINI FRANSIZ MİMAR YAPMIŞTI: PRIGIPO PALACE’TAN PATRİKHANE’YE

- Tasarımı dönemin dünyaca ünlü Fransız mimarlarından Alexandre Vallaury tarafından yapılan ve “Prigipo (Büyükada) Palace” adıyla, 206 odalı otel ve casino olarak hizmet vermesi için inşası 1899’da tamamlanan bina Osmanlı yönetimi tarafından ruhsat verilmeyince satışa çıkarıldı. Dönemin zengin Rum ailelerinden Zafiri’ler 246 bin 650 İngiliz sterlini karşılığında, 1902’de binayı Fransız sahiplerinden satın aldı ve Patrikhane’ye bağışladı. Sultan 2. Abdülhamid’in izniyle 1903’te yetimhane olarak açılan bina, faaliyetini 1964 yılına kadar sürdürdü. 1 Dünya Savaşı sırasında bir ara askeri okul olarak kullanıldı, Alman askerlerine ve Bolşevikler’den kaçan Ruslara ev sahipliği yaptı, işgal kuvvetleri tarafından Ada’ya yollanan Rum göçmenlerini barındırdı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yangın tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1964’te binayı mühürledi. Yetimhane, 1997’de Türk devletine geçti. 2012’de ise Fener Rum Patkhanesi’ne verildi.