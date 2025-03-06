×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rum kalfa Ramazan ayında işsiz kalmamak için poğaçayı böyle üretti: 92 yıllık gelenek bugün de devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Ramazan
Rum kalfa Ramazan ayında işsiz kalmamak için poğaçayı böyle üretti: 92 yıllık gelenek bugün de devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 11:22

Bursa'da, Rum fırıncı kalfasının ramazanda işsiz kalmamak için ürettiği şekilli poğaçalar, ustası tarafından her yıl ramazan ayında iftariyelik olarak üretildi. Şekilli poğaçalar, 92 yıldır her ramazan ayında fırın tezgahındaki yerini alıyor. Bursa'ya özgü gelenek, ustanın 3'üncü kuşak torunu Şeref Seymen (66) tarafından geleceğe aktarılıyor.

Haberin Devamı

Kentte, 1933 yılında Rum fırıncı kalfası, işlerin azalması nedeniyle ramazan ayında işten çıkarılmamak için şekilli poğaçalar üretti. Rum kalfanın, o yıllarda oyuncakları olmayan çocukların ilgisini çekmek ve tekne orucu tutan küçükleri oruca teşvik etmek için telefon ahizesi, tabanca, kılıç ve testi şeklini verdiği poğaçalar ilgi görünce fırıncı kalfası işsiz kalmadı.

Rum kalfa Ramazan ayında işsiz kalmamak için poğaçayı böyle üretti: 92 yıllık gelenek bugün de devam ediyor

USTANIN 3. KUŞAK TORUNU GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Sadi Seymen'in yaptığı Bursa'ya özgü poğaçalar her yıl ramazan ayında üretilip satışa sunuldu. 92 yıldır süren gelenek, şimdi o ustanın 3'üncü kuşak torunu olan Şeref Seymen tarafından gelecek nesillere aktarılıyor.

Haberin Devamı

Rum kalfa Ramazan ayında işsiz kalmamak için poğaçayı böyle üretti: 92 yıllık gelenek bugün de devam ediyor

Dedesinin ve babasının işlettiği fırında tezgah arkasına geçen, çocukken izleyip gördüğü iftariyelikleri, şimdi çocuklar için kendisi yapıp satan Şeref Seymen, "92 yıl önce başlayan iftariyelikler günümüze kadar geldi. Böylelikle çocukları oruca teşvik etmiş oluyoruz. Çocukların dikkatini ürettiğimiz tabanca, telefon ve tepsi gibi şekillerdeki iftariyelikler çekiyor. Çocuklardan yoğun ilgi var. Satışlarımız iyi durumda" diye konuştu. 

Rum kalfa Ramazan ayında işsiz kalmamak için poğaçayı böyle üretti: 92 yıllık gelenek bugün de devam ediyor

Rum kalfa Ramazan ayında işsiz kalmamak için poğaçayı böyle üretti: 92 yıllık gelenek bugün de devam ediyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Ramazan

BAKMADAN GEÇME!