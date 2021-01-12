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Gündem
BİLECİK (İHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Rulo kağıt yüklü TIR devrildi, ulaşım aksadı

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Rulo kağıt yüklü TIR devrildi, ulaşım aksadı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde rulo kâğıt yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı.

Mustafa Kayalar yönetimindeki 63 L 2360 plakalı rulo kağıt rulo yüklü TIR, Bilecik- Sakarya karayolunun İçmeler mevkiinde sürücünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncunda devrildi. Kazada sürücü herhangi bir yara almadan kurtulurken, devrilen TIR sebebiyle Sakarya istikametine trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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