Rulo kağıt yüklü TIR devrildi, ulaşım aksadı

Mustafa Kayalar yönetimindeki 63 L 2360 plakalı rulo kağıt rulo yüklü TIR, Bilecik- Sakarya karayolunun İçmeler mevkiinde sürücünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncunda devrildi. Kazada sürücü herhangi bir yara almadan kurtulurken, devrilen TIR sebebiyle Sakarya istikametine trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.