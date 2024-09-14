Rukye duası hızlı okunuşu Diyanet : Rukye nedir, nasıl okunur? Rukye ayetleri nelerdir? Rukye ayetleri (Türkçe- Arapça okunuşu) ve anlamı

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Kur'an-ı Kerim şifa dolu bir kitap olarak indirilmiştir. Maddi manevi birçok hastalığa karşı Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatları ile birlikte ayetler de okunarak Allah'a şifa için dua edilir. Maddi manevi her türlü zarardan korunmak için okunan Rukye, şifa bulmak için yapılan bir tedavi şeklidir. Peki, Rukye ne demek, Rukye ayetleri nasıl okunur? Rukye ayetleri nelerdir? Rukye duası (Türkçe- Arapça okunuşu) ve anlamı

Rukye Nedir?

Rukye, hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla Kur’ân veya dua okuyup üfleme anlamında bir terimdir (İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, 2/254.; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “rky” md.).

Rukye Caiz Midir?

Bazı İslâm âlimleri rukyenin caiz olmadığı görüşünde ise de mezhep imamlarının da içinde bulunduğu âlimlerin çoğunluğu, konu ile ilgili bazı hadisleri delil göstererek, şirke ve istismara götürmemek şartıyla fayda ve zararın rukyeden değil de Allah’tan olduğuna inanılarak yapılan rukyede bir sakınca bulunmadığını belirtmişlerdir (İbn Hacer, Fethu’l-bârî, 10/206-208 [5741, 5743]; İbnü’l-Kayyım, et-Tıbbü’n-nebevî, 136-144; el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/356).

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Rukye Duası Ne Zaman Okunur?

Şöyle ki Hz. Peygamber (s.a.s.), hem kendisine hem ziyaret ettiği bazı hastalara okuyup üflemiş, bazen de Hz. Âişe (r.a.) ona okuyup üflemiş ve eliyle mesh etmiştir (Buhârî, Merdâ, 20 [5675]; Tıb, 32, 39 [5735, 5748]; Müslim, Selâm, 46-51 [2191-2192]). Hz. Peygamber (s.a.s.), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in şeytandan, zehirli haşerattan, kem gözlerden korunmaları için dua etmiş (Buhârî, Ehâdîsü’l-enbiyâ, 10 [3371]), nazara, yılan ve akrep sokmasına karşı rukye yapılmasına izin vermiştir (Buhârî, Tıb, 33-37 [5736-5741]; Müslim, Selâm, 55-60 [2195-2198]).

Rukye Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hastalar için,

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ البَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

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“Ey İnsanların Rabbi olan ve sıkıntıları gideren Allah’ım! Şifa ver, şifa veren Sensin. Senden başka şifa veren yoktur. (Bu hastaya) öyle bir şifa ver ki, (hasta üzerinde) hiçbir hastalık (izi) bırakmasın.” (Buhârî, Tıb, 38 [5742-5743]) diye dua ettiği bilinmektedir. Konuyla ilgili rivâyetler değerlendirildiğinde, Allah’ın izniyle şifa bulmak veya kötülüklerden korunmak amacıyla yapılan rukyelerin câiz, bunun dışında kalanların haram olduğu anlaşılmaktadır (Elmalılı, Hak Dini, 9/6388).

Rukye Ayetleri Nelerdir?

Rukye ayetleri; Fatiha, Ayete’l-Kürsi, İhlâs, Felak, Nâs ve Kur’an-ı Kerim'denn diğer bazı surelerle yapılmaktadır. Herhangi bir yeri ağrıyan veya çocuğuna göz değdiğini düşünen kişi bu sureleri okuyarak Rukye yapıp şifasını Allah'tan dileyebilir. Peygamberimiz ölüm döşeğinde iken Nas ve Felak suresini okumuş ve avuçlarını vücuduna sürerek elinin yetiştiği yere kadar Rukye yapmıştır.

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Rukye'de Fatiha, Nas, Felak, Zilzal, Hümeze ve Kafirun suresinin tamamı okunur? Bakara Suresi, Ali İmran Suresi, Araf Suresi, İsra Suresi, Muminun Suresi, Yasin Suresi, Saffat Suresi, Rahman Suresi, Haşr Suresi v, Cin Suresi'nin de bazı ayetleri okunmaktadır. Şifa için okunan bu ayetler nazara karşı da okunur.