‘Ruhsuzlar’a darbe... 6 şüpheli tutuklama

Soruşturma kapsamda yürütülen çalışmalarda, ‘Ruhsuzlar’ organize suç örgütü üyelerinin 4 farklı ilde işyerlerine yönelik saldırı düzenlediği belirlendi.

Ankara merkezli 6 ilde, 14 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.K., K.Ç., A.A., T.K., A.C.E., A.D., A.M.K. ve Ş.Ö. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerince yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.