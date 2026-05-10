‘Ruhsuzlar’a darbe... 6 şüpheli tutuklama

#ANKARA#Ruhsuzlar Organize Suç Örgütü#Ruhsuzlar Çetesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 07:00

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren eğlence mekânına yönelik aralık ayında gerçekleştirilen kurşunlama olayının ardından çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamda yürütülen çalışmalarda, ‘Ruhsuzlar’ organize suç örgütü üyelerinin 4 farklı ilde işyerlerine yönelik saldırı düzenlediği belirlendi.

Ankara merkezli 6 ilde, 14 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.K., K.Ç., A.A., T.K., A.C.E., A.D., A.M.K. ve Ş.Ö. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerince yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. 

 

