MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRuhsatsız tabancasıyla oynarken kazara arkadaşını öldürdü
GeriGündem Ruhsatsız tabancasıyla oynarken kazara arkadaşını öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Ruhsatsız tabancasıyla oynarken kazara arkadaşını öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhsatsız tabancasıyla oynarken kazara arkadaşını öldürdü
Abone Olgoogle-news

ADANA'da, ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada kazara arkadaşı Onur Güç'ü (26) vurarak ölümüne neden olan Resul Çakır, (20) tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos gecesi, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Güç ve arkadaşı Resul Çakır, evlerinin bulunduğu sokakta sohbet etmeye başladı. Bu sırada Resul Güç, belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oynamaya başladı. İddiaya göre bu sırada kazara tetiğe bastı. Tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltukaltına isabet etti. Yere yığılan Güç, olayı görenler tarafından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra polise teslim olan Resul Çakır, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle