Ruhsatsız silahın ‘yatarı’ var... İç güvenlik torbası yasalaştı

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Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu. Yeni düzenlemelere göre, ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemdeki parçalarını yasadışı taşıyan ve ticaretini yapanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlere silah vesikası verilmeyecek. Bu kişiler, 5 yıl geçmedikçe silah ruhsatı alamayacak. Gaziler ile ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden veya edinecekleri silah ruhsatları için süre kaydı aranmayacak. Kurusıkı silahları ateşli silaha dönüştüren işlemler, yasadışı üretim kabul edilecek ve ‘vahim silah’ kapsamında cezalandırılacak. Silahın, mermilerin veya ‘tırnak, iğne’ dahil parçaların, sayı veya nitelik bakımından ‘vahim olması’ halinde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar para cezasına hükmedilecek.

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AĞIR CEZALAR VERİLECEK

Araçlarında yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek; sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alınacak. Araç da trafikten men edilerek otoparka çekilecek. Araç, gemi/deniz aracı kiralama şirketleri, GPS cihazı (küresel uydu navigasyon sistemi) kayıtlarını 5 yıl saklamakla yükümlü olacak. Araç kiralama şirketleri işlemleri anlık olarak bildirecek.

Yabancılara Türkiye’de ikamet izni verilmesini sağlayan taşınmazın niteliği ve değeri İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek. Oturma izni olmayan yabancıların sınırı dışı işlemleri hızlandırılacak.

BEKÇİLERE KONTROL YETKİSİ

Bekçilerin arama yetkisiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen hüküm yeniden düzenlendi. Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu konusunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan kontrol edebilecek. Aynı yeterli şüphe halinde bekçiler, araçların dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini de inceleyebilecek. Ayrıca maddeye kesin bir ifadeyle, ‘Bu amaçla üst ve araç araması yapılamaz’ hükmü eklendi.

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Sınır güvenliğiyle ilgili özel bir hüküm getirildi. Geçmişte yüz kızartıcı suçlara karıştığı sonradan tespit edilen güvenlik görevlileri tasfiye edilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda bulunup belirli suçlardan mahkum olan subay ve astsubaylar meslekten çıkarılacak.

ÇAKARLI ARAÇ BAĞLANACAK: 10 BİN SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar), mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.