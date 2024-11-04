Ruhsatsız silaha ceza artıyor... AK Partili Güler teklifin detaylarını açıkladı

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan teklifin detaylarını açıkladı. İşte Güler'in açıklamalarından satır başları...

Son yıllarda ülkemizde şiddet olaylarında ruhsatsız silah kullanımının gösterdiği artışla yola çıkarak suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacı ile ruhsatsız silah kullananlara yönelik uygulanacak müeyyideyi artırıyoruz. Düzenlemenin önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte kuru sıkı silahlarda değişiklik yaparak öldürmeye ateşli silaha dönüştürenlere daha ağır ceza verilmesine yönelik değişiklikleri öneriyoruz.

Çakar kullanımının önüne geçilmesi büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda karayolları kanunundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz. Düzensiz göçle mücadelede güvenliği teşkil eden yabancıların çıkışına yer veriyoruz. Sınır dışı kararına karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlanması ile düzensiz göçmenlerin kısa sürede ülke dışına çıkarılmasını yasa teklifinde öneriyoruz.

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POLİSLERE İKİNCİ EMEKLİLİK



Polis yardım sandığını emniyet mensuplarına, emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının OYAK'taki gibi emeklilik sonrası isteğe bağlı olarak katılım sistemi ile ikinci bir emekli maaşını da öneriyoruz.



Kaymakamlık mesleğine giriş şartlarından bekçi çalışma şartlarının düzenlenmesine kadar bir dizi düzenlemeyi çalışmaya yer verdik. Yeniden ortaya çıkacak ihtiyaçları da ele alacağız.

(3 BELEDİYEYE KAYYUM KARARI) İlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecine tabii. Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve içişleri bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır.

