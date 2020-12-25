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Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Ruhsatsız kahvede okey oynayan 33 kişiye, 31 bin 950 lira ceza

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Ruhsatsız kahvede okey oynayan 33 kişiye, 31 bin 950 lira ceza
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IĞDIR'da, polis ekiplerince ruhsatsız kahvede okey oynarken yakalanan 33 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 950 lira ceza kesildi.

Kentte koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri uygulayan polis ekipleri, devriye görevindeyken, Söğütlü Mahallesi Şen Sokak'taki bodrum katta ruhsatsız olduğu belirlenen kahveye 4 kişinin girdiğini gördü. Kahveye baskın yapan ekipleri, 33 kişiyi okey oynarken yakaladı. Ekipler, 33 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 950 lira ceza kesti.

 

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