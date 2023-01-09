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Ruhsatsız kafeden kalaşnikof çıktı

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#Ruhsatsız Kafe#Kalaşnikof#İstanbul
Ruhsatsız kafeden kalaşnikof çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

İstanbul Maltepe’de Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başıbüyük Mahallesi’nde faaliyet yürüten bir kafede ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Geçen perşembe günü 14.35 sıralarında kafeye baskın düzenlendi.

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Kafede yapılan aramada, kalaşnikof tam otomatik silah, pompalı tüfek, 132 fişek ve 5 şarjör bulundu. 10 suç kaydı olan işyeri sahibi S.Ç. (29) ve 18 suç kaydı olan işyeri çalışanı B.M.D. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan B.M.D. tutuklanırken, S,Ç. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Baskın yapılan kafenin ise daha önce ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için mühürlendiği, mührün kırılarak faaliyetine devam ettiği anlaşılınca kafe tekrar mühürlenerek kapatıldı. 

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#Ruhsatsız Kafe#Kalaşnikof#İstanbul

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