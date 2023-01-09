Ruhsatsız kafeden kalaşnikof çıktı

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Kafede yapılan aramada, kalaşnikof tam otomatik silah, pompalı tüfek, 132 fişek ve 5 şarjör bulundu. 10 suç kaydı olan işyeri sahibi S.Ç. (29) ve 18 suç kaydı olan işyeri çalışanı B.M.D. (26) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan B.M.D. tutuklanırken, S,Ç. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Baskın yapılan kafenin ise daha önce ruhsatsız faaliyet yürüttüğü için mühürlendiği, mührün kırılarak faaliyetine devam ettiği anlaşılınca kafe tekrar mühürlenerek kapatıldı.