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Ruhsat yoksa tahliye de yok

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#Ersan Şen#Fatih#Sultanahmet Meydanı
Ruhsat yoksa tahliye de yok
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, hukuk profesörü Ersan Şen, Fatih’te Sultanahmet Meydanı’nda bulunan binayı 7 Eylül 2022’de satın aldı.

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Prof. Dr. Şen, satın aldığında binanın bir kısmı otel olarak kullanılıyordu. Davaya konu kısım ise HS Karadeniz Pide Kebap Sanayi ve Ticaret şirketi tarafından restoran olarak işletiliyordu. İddiaya göre, Prof. Dr. Ersan Şen, satın aldığı binanın eski olması sebebiyle dış cephe, çatı ve iç yapılarda tadilat yaptırmak istedi. Binanın otel olan bölümünde kira sözleşmesi feshedildi ve otel işleteni tahliye edildi. Restoran bölümü, iki kez ihtarname gönderilmesi ve sözlü görüşmelere rağmen kiracı HS Karadeniz Pide Kebap şirketi tarafından tahliye edilmedi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Prof. Dr. Ersan Şen tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, binada esaslı tadilat gerektiğinin altı çizilirken, durumun gerçek ve samimi olduğu belirtildi. Davaya cevap veren HS Karadeniz Pide Kebap da Prof. Ersan Şen’in amacının, taşınmazın tamamını otel olarak kullanıma uygun hale getirip daha fazla gelir elde etmeye yönelik olduğunu ifade etti.

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Bilirkişi raporunda ise Prof. Şen’in tadilat projesine ilişkin herhangi bir ruhsat almadığı belirtildi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Prof. Dr. Şen’in davasını reddetti.

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#Ersan Şen#Fatih#Sultanahmet Meydanı

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