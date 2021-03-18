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Haber Giriş: 18.03.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Ruhsat Seri No nerede yazar? Ruhsat Seri No öğrenme

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Ruhsat Seri No nerede yazar? Ruhsat Seri No öğrenme

Ruhsat Seri No, belirli işlemlerde araç sürücülerinden talep edilen bilgilerden birisini oluşturmaktadır. Ruhsat Seri No, aracın sistem üzerindeki detaylı bilgilerinin görüntülenmesine olanak sağlaması dolayısıyla önem arz etmekte, bu yüzden de belirli resmi işlemlerde talep edilmektedir. Peki, Ruhsat Seri No nerede yazar? İşte, o konu hakkında detaylı bilgler

Ruhsat Seri No, ruhsat içerisinde adres bilgilerinin bulunduğu sayfanın sağ alt köşesinde yer almaktadır. Bu numara iki harf ve 6 rakamdan oluşmaktadır. Dolayısıyla Seri No istendiği zaman bu numaranın verilmesi gerekmektedir.

Ruhsat No aynı zamanda muayene randevuları için de şart koşulmaktadır.

Ruhsat Seri No nerede yazar Ruhsat Seri No öğrenme

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