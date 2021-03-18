Ruhsat Seri No nerede yazar? Ruhsat Seri No öğrenme

Ruhsat Seri No, ruhsat içerisinde adres bilgilerinin bulunduğu sayfanın sağ alt köşesinde yer almaktadır. Bu numara iki harf ve 6 rakamdan oluşmaktadır. Dolayısıyla Seri No istendiği zaman bu numaranın verilmesi gerekmektedir.

Ruhsat No aynı zamanda muayene randevuları için de şart koşulmaktadır.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara