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Ruhi Çenet, asrın inşasını anlattı: ‘Sonuna ulaşmak imkansız’

Güncelleme Tarihi:

#Ruhi Çenet#Gökbelitepe#Karahantepe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 13:02

Dünyaca ünlü belgeselci ve youtuber Ruhi Çenet, Göbeklitepe ve Karahantepe’nin mühendislik harikası inşa sürecini anlattığı belgeselinde Asrın İnşa Seferberliği'ne de yer verdi. Çenet, İndere'nin çevresini yürüyerek turlamaya çalışsa da başarılı olamadı.

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Göbeklitepe ve Karahantepe’nin mühendislik harikası yapılarının gösterildiği belgeselde Ruhi Çenet, Anadolu'nun kadim kültürlerine ilişkin notlar paylaştı.

700 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın en büyük şantiyelerinden birinin kurulduğu Adıyaman İndere’ye giden Çenet, kronometre tutarak yeni inşa edilen bölgenin çevresini turlamaya çalıştı. 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer alanda 17 bine yakın konut ve iş yerinin inşa edildiği bölgede turunu tamamlayamayan Çenet, "Baştan sona yürüyüp sonuna ulaşmak imkansız" yorumunu yaptı.

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#Ruhi Çenet#Gökbelitepe#Karahantepe

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