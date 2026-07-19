Ruhi Çenet, asrın inşasını anlattı: ‘Sonuna ulaşmak imkansız’

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Göbeklitepe ve Karahantepe’nin mühendislik harikası yapılarının gösterildiği belgeselde Ruhi Çenet, Anadolu'nun kadim kültürlerine ilişkin notlar paylaştı.

700 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın en büyük şantiyelerinden birinin kurulduğu Adıyaman İndere’ye giden Çenet, kronometre tutarak yeni inşa edilen bölgenin çevresini turlamaya çalıştı. 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer alanda 17 bine yakın konut ve iş yerinin inşa edildiği bölgede turunu tamamlayamayan Çenet, "Baştan sona yürüyüp sonuna ulaşmak imkansız" yorumunu yaptı.