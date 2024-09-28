Ruhban Okulu formülü

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Gazete, 1971 yılından beri kapalı olan Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için taraflar arasında “YÖK’e bağlı ve bir vakfa ait özel üniversite olması” formülünde mutabık kalındığını yazdı. Tekrar faaliyete geçmesi halinde, Ruhban Okulu’nda ilahiyat, felsefe ve güzel sanatlar bölümleri bulunacak. Kathimerini, taraflar arasında henüz netlik kazanmamış detayları şöyle sıraladı:

* Ruhban Okulu’na giriş sınavları nasıl olacak? Adaylar, özel sınavlara mı yoksa Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarına mı girecek?

* Öğrenciler, eskiden olduğu gibi Türkçe ve Yunanca dillerinde mi eğitim görecekler? Yoksa ana eğitim dili İngilizce mi olacak?

* Heybeliada Ruhban Okulu, aynı zamanda manastır. Dolayısıyla kız öğrencilerin burada eğitim alabilmeleri mümkün değil. Bu durumda İstanbul’da başka binaların da bulunması gerekecek.

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* Okul yönetimi nasıl belirlenecek? Terkos Metropoliti Apostolos Daniilidis’in başkanlığında, Patrihane’den 5 kişilik bir heyet söz konusu detayları görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara’ya gidecek.



Kathimerini haberinde, Türkiye’nin bu konuda olumlu bir tavır sergilediğini vurgularken “Türkiye, Ruhban Okulu’na karşılık olarak Batı Trakya’daki azınlığı ilgilendiren konularda taleplerde bulunabilir” iddiasında bulundu.