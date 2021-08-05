Afet dÃ¶nemlerinde evdeki krize dikkat: Felaket kaydÄ±rmasÄ±

Son bir buÃ§uk yÄ±ldÄ±r tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden zaten iyice bozulan ruh halimize deprem, kuraklÄ±k belirtileri ve orman yangÄ±nlarÄ± gibi doÄŸal afetler de eklenince psikolojimiz alarm vermeye baÅŸladÄ±.

Toplumun genelinde baÅŸlayan 'gerginlik' ve 'endiÅŸe' duygusu, sinirlerimizi bozmaya devam ediyor.

TÃ¼m bunlara sosyal medyadaki asÄ±lsÄ±z ve Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ haberler yayan felaket tellallarÄ± da eklenince insanlar deyim yerindeyse 'boÄŸulmaya' baÅŸladÄ±.

Hatta tek seferde Ã§ok fazla olumsuz habere maruz kalma durumunun literatÃ¼rde bir adÄ± da var: Felaket kaydÄ±rmasÄ±. (doomscrolling)Â

Toplum olarak iÃ§erisinden geÃ§tiÄŸimiz sÃ¼reci hurriyet.com.tr'ye yorumlayan CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi Psikiyatri Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Numan Konuk, insanlarÄ±n genelinde hakim olan korku ve panik havasÄ±nÄ±n yakÄ±n ve uzun vadede sonuÃ§larÄ±nÄ± analiz etti.

"BUNUN ADI KRÄ°Z..."

Ä°nsanlarÄ± zorlayan Ã§eÅŸitli durumlarÄ±n ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na olumsuz etkilerinin eskiden beri bilindiÄŸini hatÄ±rlatan Konuk, "Hepimiz bir ÅŸekilde bu olaylarÄ±n etkisini gidermek ve denge durumuna kavuÅŸmak Ã¼zere bir takÄ±m yÃ¶ntemlerle bu durumlarÄ± atlatÄ±rÄ±z. Ancak bazen alÄ±ÅŸageldiÄŸimiz Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunulan durumu aÅŸmaya yetmediÄŸi durumlar da ortaya Ã§Ä±kar ki bu duruma kriz adÄ±nÄ± veriyoruz" dedi.

EVRE EVRE ANLATTI

Krizin sebeplerini ve onunla baÅŸa Ã§Ä±kma yÃ¶ntemlerini de deÄŸerlendiren Konuk ÅŸu tespitlerde bulundu:

Kriz Ã§eÅŸitli duygusal zorlananlara sonuncu meydana gelen akut ve sÃ¼resi sÄ±nÄ±rlÄ± bir denge bir istikrar bozukluÄŸudur. KiÅŸi kendini tehlikede hisseder genel iyilik hali bozulur.

Krizdeki bireyin bir ruh hastasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÃ§inde bulunduÄŸu duruma baÄŸlÄ± geÃ§ici bir gerginlik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak gerekir.

KiÅŸi kendisini kaygÄ±lÄ±, suÃ§lu, saldÄ±rgan, gergin, ajite, dÃ¼ÅŸmanca duygular iÃ§inde bulabilir.Â

EÄŸer kriz esas olarak bir tehdide karÅŸÄ± yaÅŸanÄ±yorsa kaygÄ± ve endiÅŸe, bir kayba karÅŸÄ± yaÅŸanÄ±yorsa da depresif-Ã§Ã¶kkÃ¼n umutsuzluk gibi duygularla yaÅŸanÄ±r.

KÄ±sÄ±ta ve duruma gÃ¶re deÄŸiÅŸken belli bir sÃ¼re sonunda ya bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lÄ±r ya da rasyonel olmayan yÄ±kÄ±cÄ± bir davranÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r.

Kriz dÃ¶nemleri bireye kiÅŸiliÄŸini geliÅŸtirme ÅŸansÄ± veren ancak ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bozulma ile de sonuÃ§lanabilme tehlikesi de iÃ§eren geÃ§ici durumlardÄ±r.

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Kriz reaksiyonu diagramÄ±na gÃ¶re; krizden sonraki en tehlikeli evre' desorganizasyon' evresi. Bu evreye girmeden krizi atlatma sÃ¼recine girilebilmesi, gerektiÄŸinde profesyonel destek alarak sÃ¼reci atlatmaktan geÃ§iyor.

"SON EVRE YA Ã‡Ã–ZÃœM YA DA DESORGANÄ°ZASYON"

Kriz durumlarÄ±nÄ±n seyri de Ã§ok belirlidir. Ã–nce ÅŸok evresi yaÅŸanÄ±r. ArdÄ±ndan kiÅŸi alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ problem Ã§Ã¶zme yÃ¶ntemlerinde baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k yaÅŸar. Sonra iÃ§sel ve dÄ±ÅŸsal kaynaklarÄ± devreye sokar. Son evrede ise ya Ã§Ã¶zÃ¼lme ulaÅŸÄ±lÄ±r ya da desorganize olunur, daÄŸÄ±lÄ±nÄ±r.

BÃ–YLESÄ° SANCILI SÃœREÃ‡LERDEN NASIL Ã‡IKILMALI?

Ä°nsanlara bu tÃ¼r tablolar iÃ§in Ã¶nerilerde de bulunan Konuk ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Krize mÃ¼dahalede iki temel amacÄ±mÄ±z vardÄ±r duygusal ve Ã§evresel alanda yapÄ±lacak acil ilk yardÄ±mla acÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±. Bir diÄŸeri ise krizdeki bireyin uyum ve mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak. BunlarÄ± yaparken de odaklanÄ±lan iki temel yaklaÅŸÄ±m problem odaklÄ± ve duygu odaklÄ± yaklaÅŸÄ±mlardÄ±r. Bunlardan birincisinde krizi ortaya Ã§Ä±kartan olaylar Ã¼zerine gidilirken diÄŸerinde bireyin bu olaylara verdiÄŸi duygusal dÃ¼ÅŸÃ¼nsel ve davranÄ±ÅŸsal tepkileri Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸÄ±lÄ±r."

"BU GEÃ‡Ä°CÄ° BÄ°R DURUM"

Beyaz "KaygÄ±, korku, suÃ§luluk, Ã¶fke ile baÅŸa Ã§Ä±kmanÄ±n bir yolu var mÄ±?" sorusuna ise ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi:

"Ã–ncelikle bu durumun bir ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozukluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu duygularÄ±n geÃ§ici ve durumsal olduÄŸunu bilmek gerekiyor. Bu duygularÄ±n tehlikesi bizi uyumsal olmayan davranÄ±ÅŸlara yÃ¶neltebilme tehlikesidir.

Birey ilgili sÄ±cak bir yaklaÅŸÄ±mla dinleyip soruna adillik kazandÄ±rmak duygusal zorlamanÄ±n Ã¶tesinde psikiyatrik bozukluÄŸu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptamak, olaylardan kiÅŸinin ne yÃ¶nde etkilendiÄŸini ortaya koymak, Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± Ã¼zerinde odaklanmak, kiÅŸisel ve Ã§evresel potansiyelin seferber edilmesi ve Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmak, bizler ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yol ve yÃ¶ntemleridir. Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± profesyonelleri ile birlikte Ã§Ã¶zÃ¼lebilecek bir durum olduÄŸu konusunda bilinÃ§lendirme yapmakta yarar olur.

EMPATÄ° DUYGUSU KRÄ°ZÄ° KÃ–RÃœKLÃœYOR!

Â "Krize sokan durumlardan Ã¶nemli birisi de kayÄ±p yaÅŸantÄ±sÄ±dÄ±r. SÄ±klÄ±kla sevilen kiÅŸinin kaybÄ± ile iliÅŸkilendirilse de kayÄ±p duygusunun iÃ§inden geÃ§tiÄŸimiz afetlerle de tetiklediÄŸini gÃ¶zlemliyorum" diyen Beyaz sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

Elbette koronavirÃ¼s nedeni ile yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren sevdiklerimiz oldu. Ama bÃ¶yle bir kaybÄ± yaÅŸamayanlar da rutin yaÅŸamlarÄ±nÄ±, gelecek duyumsamalarÄ±nÄ±, alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± 'bilindik dÃ¼nyalarÄ±nÄ±' kaybettiler.

Ä°ÅŸte yangÄ±n afeti de bir kayÄ±p. OrmanÄ±mÄ±z yeÅŸil doÄŸamÄ±z, gÃ¼vende olduÄŸumuz duygusu... Hep kayÄ±p yaÅŸantÄ±sÄ±. Elizabet Kublerr Rose kayÄ±p yaÅŸantÄ±sÄ± aÅŸamalarÄ±nÄ± gayet gÃ¼zel saymÄ±ÅŸtÄ±. Ã–ncelikle ÅŸok ve inkÃ¢r...

'HayÄ±r pandemi bizi etkilemeyecek' 'HayÄ±r bu yangÄ±n ÅŸurada duracak...' Bunlar inkar, duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri... Sonraki aÅŸama Ã¶fkelenme.

SOSYAL MEDYADAKÄ° BÄ°LGÄ° KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ°NE DÄ°KKAT!

Sosyal medyadaki aÅŸÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ve doÄŸal afetlerle mÃ¼cadeledeki bilgi kirliliÄŸine deÄŸinen ve insanlarÄ± uyaran Beyaz, bunlarÄ± ise ÅŸu ÅŸekilde sÄ±raladÄ±:

'Beni eve tÄ±kamazsÄ±nÄ±z...' 'Zorla aÅŸÄ± yaptÄ±ramazsÄ±nÄ±z...' 'YangÄ±n uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z niye yok...' Bunlar hep Ã¶fke gÃ¶stergeleri.

PAZARLIK AÅžAMASI

Sonra pazarlÄ±k yapma aÅŸamasÄ±. 'Maskemi takacaÄŸÄ±m ama virÃ¼s tehlikesi kalkacak deÄŸil mi?' gibi. ArdÄ±ndan depresyon evresi geliyor 'Bu ormanlar 50 sene sonra aynÄ± hale gelecek, bu salgÄ±nÄ±n sonu yok...'

'KABULLENME' AÅžAMASI

Son aÅŸama ise kabullenme. 'Bu salgÄ±n ÅŸu yangÄ±n oluyor nasÄ±l yola devam edeceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nmem gerekiyor'

Bunu yani bir yas sÃ¼reci gibi yaÅŸÄ±yor olmamÄ±zÄ± Ã¶zellikle vurgulamak gerekir. Zira Ã¶zellikle 'inkar' evresinin sonucu Ã§ok fazla zararlÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz.

'TOPLUMSAL DAYANIÅžMA' VURGUSU

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte afetle ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n, siyaset alanÄ±na sÄ±Ã§ramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶yle bir inkar mekanizmasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. Halbuki en temel ihtiyaÃ§ ÅŸu dÃ¶nemde toplumsal dayanÄ±ÅŸma ve gÃ¼ven duygusudur.

Deprem de olsa sel de olsa yangÄ±n da. Her tÃ¼rlÃ¼ tabi afetlerde bu tip tepkilerin ruhsal mekanizma ile de olabileceÄŸi bilinmeli. Tepkilere de ona gÃ¶re reaksiyon verilmeli diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum sosyal psikiyatri bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± ile.

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