‘Ruh hastalıklarında müşahede altına alın’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Medeni Kanun’un kaldırılmasını isteyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer ile ilgili “Bu şahsı bir an önce hastanenin ruh ve sinir hastalıkları bölümünde müşahede altına almak gerekiyor” diye konuştu. Öztrak, Genel Merkez’deki basın toplantısında şunları söyledi:

LANETLİYORUZ

“Hafta sonunda Ermenistan hükümeti, uluslararası hukuku yine yok sayarak Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Masum insanlara yönelik bu alçak saldırıları CHP olarak asla kabul etmiyoruz. Sivillere yönelik saldırıları lanetliyoruz.

RAKAMLARLA DANS

Hükümet, hastalıkla ilgili verileri karartarak güvensizliğe neden oluyor. Bir kere daha açıkça çağrıda bulunuyoruz: Rakamlarla dans etmekten vazgeçin.

KİM GÖREVE GETİRİYOR?

(GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’in sözlerinin anımsatılması üzerine) Görevden alınmış ama şu soruyu sormamız lazım: Bu adamları neden bu görevlere getiriyorsunuz, kim bu adamları bu görevlere getiriyor?”

OYUNA GELMEYİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir araya geldiği milletvekillerine yeni yasama yılındaki çalışmalarla ilgili önerilerini iletti. “Millet İttifakı’nda bir çelişki yaratılmaya çalışılıyor” diyen Kılıçdaroğlu, “HDP, İYİ Parti, CHP hepimiz ayrı partileriz. Yedi yıl sonra bir dosya açılarak insanlar tutuklanıyorsa bunu eleştiririz. Biz hukuktan yanayız. Çelişki yaratılmak isteniyor. Oyuna gelmeyin. Millet İttifakı’nı kimsenin bozmasına izin vermeyiz” uyarısında bulundu.