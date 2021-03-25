Rugeyya nedir ve ne demek?

Rugeyya 'Huzur veren, sakinlik veren' anlamı gelmektedir.

Hz. Hüseyin‘in (as) kızının adı. Sukeyne olarak da bilinir. Kerbela’da Yezit orduları esir almış ve Şam harabelerinde esir olarak şehit olmuştur.

Rugeyye isminin Kur’an’daki anlamı: Rugeyye ismi Kuran’ı Kerim’de geçmemektedir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara