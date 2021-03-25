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Rugeyya nedir ve ne demek?
Rugeyya isminin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Belirli dönemlerde gündeme gelen isimler arasında yer alan Rugeyya ismi, Kuran-ı Kerim'de geçen isimler arasında yer almamaktadır. Peki, Rugeyya nedir ve ne demek? İşte, o kelimenin anlamı hakkında detaylar
Rugeyya 'Huzur veren, sakinlik veren' anlamı gelmektedir.
Hz. Hüseyin‘in (as) kızının adı. Sukeyne olarak da bilinir. Kerbela’da Yezit orduları esir almış ve Şam harabelerinde esir olarak şehit olmuştur.
Rugeyye isminin Kur’an’daki anlamı: Rugeyye ismi Kuran’ı Kerim’de geçmemektedir.
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