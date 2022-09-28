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Ruby dayağına 1 tutuklama, 3 ev hapsi

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#İstanbul#Ortaköy#Dayak
Ruby dayağına 1 tutuklama, 3 ev hapsi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Ruby’ye 8 Eylül günü saat 01.00 sıralarında gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E., içeri alınmayınca güvenlik görevlilerine tepki göstermişti.

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Çıkan tartışmada 3 kişi yumruk, tekme ve sopalarla feci şekilde bayılana kadar dövülmüştü. Dayak olayından iki saat sonra, dayak yiyenlerden Recep Ç.’nin kardeşi ve arkadaşları 2 motosikletle Ruby’nin önüne gelerek silahlı saldırı düzenlemişti. Polis her iki gruptan 9 kişiyi gözaltına almış, Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklanmıştı.

Dayak olayının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından da polis, 26 Eylül’de barın güvenlik görevlilerinden E.S., F.A., M.G., M.B. ve B.S.’yi gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişiden E.S. tutuklandı. F.A., M.G. ve M.B. hakkında ev hapsi kararlı adli kontrol hükmü uygulandı. B.S. ise serbest kaldı.

 

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#İstanbul#Ortaköy#Dayak

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