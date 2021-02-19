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DHA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 23:30 | Son Güncelleme:

Rubato grubunun solisti gözaltına alındı

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Rubato grubunun solisti gözaltına alındı
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Üsküdar’da polisin yaptığı operasyonda evinde 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Arkun, hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Arkun hakkında daha önce de evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ceza istemiyle dava açılmıştı

Kız arkadaşına şiddet ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun’ın evine polis bu akşam uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Üsküdar’daki evine düzenlediği baskında yapılan aramada 1 gram esrar bulunan Arkun, gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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