RTÜK’ün yeni üyesi Konuralp

Meclis Genel Kurulu’nda dün yeni seçim yapıldı. CHP grubu, üyelik için yine Bildirici’yi bildirirken, ikinci aday olarak Okan Konuralp’i tercih etti. Anayasa gereği üst kurullara, partilere tanınan kontenjan için iki katı aday arasından seçim yapılıyor. Genel Kurul’da 426 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada 19 geçersiz oy kullanılırken, Konuralp 274, Bildirici 133 oy aldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu olan gazeteci Konuralp uzun süre Hürriyet gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Konuralp 2015’ten beri Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörlüğünü yürütüyordu.

BİLDİRİCİ’NİN ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Temmuz 2019’da RTÜK üyeliğine seçilen Bildirici, RTÜK’teki bazı kararlara ve uygulamalara muhalefet etti. Bildirici, son olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarına üyeliği bulunduğunu açıklayarak Şahin’in üyelikten istifa etmesi veya görevinden çekilmiş sayılması gerektiğini savundu. Şahin ise RTÜK Yasası’ndaki “tarafsızlık” ilkesini çiğnediği gerekçesiyle Bildirici’nin üyelikten çıkarılmasını talep etti. Şahin’in başvurusuyla toplanan RTÜK, 2’ye karşı 5 oyla Bildirci’nin üyeliğini düşürdü.