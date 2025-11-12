×
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#RTÜK#TBMM#Üye Seçimi
RTÜKün yeni üyeleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 17:00

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi.

TBMM Genel Kurulu, RTÜK'de AK Parti ve MHP grubuna düşen 2 yeni üyeyi belirlemek için Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından AK Parti'nin, Genel Kurul gündem ve çalışma takvimine ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeye geçildi. Oylanıp kabul edilen önergeyle; RTÜK üye seçiminin tamamlanmasıyla Genel Kurul’un kapanmasına karar verildi. Ardından seçimlere geçildi. Seçimler sonucunda; AK Parti'nin adayı RTÜK eski başkan yardımcısı Orhan Özdemir ile MHP'nin adayı RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Fatma Çeliker, RTÜK üyeliğine seçildi.

GENEL KURUL KAPANDI

RTÜK üye seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, birleşimi 13 Kasım Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

