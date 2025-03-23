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'RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi' iddiasına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#DMM#RTÜK#İletişim Başkanlığı
RTÜKün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 04:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'RTÜK’ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi.” iddiası doğru değildir. RTÜK, 6112 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince 'Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret ve tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanabileceği' hatırlatmasında bulunmuştur. Dolayısıyla RTÜK’ün uyarısı canlı yayınların kesilmesi değil, mezkur kanun hükümlerine riayet edilmesi yönündedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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#DMM#RTÜK#İletişim Başkanlığı

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