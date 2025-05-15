RTÜK'ten yayın ihlali yapan 6 televizyon kanalına üst sınırdan ceza

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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen RTÜK Üst Kurul Toplantısı'nda yayın ihlalleri değerlendirildi. Toplantıda, Tele1 kanalında yayınlanan Murat Taylan’ın sunuculuğunu yaptığı 'Gazeteciler Masası' programında Halil Falyalı'nın elinde bulunduğu iddia edilen görüntü kayıtlarına ve bu kayıtlarda yer aldığı öne sürülen üst düzey devlet yetkilileri ve ailelerine ilişkin iddialar ele alındı. Programla ilgili Üst Kurul İzleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, herhangi bir somut delil sunulmadan yapılan mesnetsiz iddialarla, istihbarat kurumlarının başındaki isimler, diplomatik temsilciler ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Raporda, yayıncılık faaliyetlerinin Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde; kişilik haklarına saygı, tarafsızlık ve kamu düzeninin korunması ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Özel hayatı hedef alan ve doğrulanmamış bilgilerin gerçekmiş gibi kamuoyuna aktarılmasının habercilik etiğini ve yayıncılık sorumluluğunu ciddi biçimde ihlal ettiği belirtildi. Bu nedenle Tele1 televizyonuna, 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinde yer alan, 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' hükmünün ihlali nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulandı.

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SZC TV VE HALK TV’YE TARAFSIZLIK İHLALİ CEZASI

SZC TV'de yayınlanan Damla Doğan Tuncel'in sunduğu 'Hafta Sonu Ana Haber' programında ve Halk TV'de yayınlanan Gülşah Ekinci’nin sunduğu 'Hafta Sonu Raporu' adlı programda 'kaynaklar' ile 'edinilen bilgilere' dayandırılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin iddiaları konu alan haberler de Kurul gündeminde yer aldı. Hazırlanan raporda, haber içeriğinde olayın doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturulduğu ve idarecilere yönelik iddialarla ilgili karşı tarafın görüşüne yer verilmediği tespit edildi. Üst Kurulda 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinde yer alan '…..soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz' hükmüne aykırılıktan SZC TV ve Halk TV'ye üst sınırdan ceza uygulandı.

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NOW TV'de Disney+ platformunda yayınlanan 'Başka Bir Sen' ve 'Kalender Pide' filmlerine ait 7 ve 5 dakikalık özel kesitlerin, filmlerin platformda yayınlandığını belirten bant reklamlarla birlikte ekrana getirildiği ve Disney+ vurgularının izleyiciyi farkında olmadan platforma çekmeyi amaçladığı tespit edildi. Bu nedenle 6112 sayılı Kanun'un 'Gizli ticari iletişime yer verilemez.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW TV’ye üst sınırdan ceza verildi.

TELE-ALIŞVERİŞ SÜRELERİNİ AŞAN KANALLARA CEZA

YILDIZ EN ve SERHAT TV kanallarında yapılan yayınlarda, 6112 sayılı Kanun’da belirlenen tele-alışveriş yayın sürelerinin aşıldığı tespit edildi. Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınları kesintisiz en az 15 dakika sürebilir ve günlük toplam süresi 1 saati geçemez. Ancak bu iki kanalın ilgili düzenlemeyi ihlal ettiği ve bunun haksız rekabete yol açtığı belirlendi. Her iki yayıncı kuruluşa da üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

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RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN CEZALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin hassasiyetimizi ilk andan itibaren açıkça dile getirdiğimiz bilinmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, bu çirkin saldırıyı milletimizle birlikte nefretle kınıyoruz. Devletimizin ilgili birimleri, çok kısa süre içinde harekete geçerek failin yakalanmasını sağlamış ve olayın tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için gereken adımları hızla atmıştır. Tüm bu süreçte devletimizin kurumları ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gösterdiği hassasiyete rağmen, olayın hemen ardından bazı yayın organlarında, hiçbir somut delil ortaya konmadan devletimizi ve güvenlik güçlerimizi hedef alan, yargısız infaza varan yayınlar yapılmıştır. Bugün Üst Kurul toplantısında alınan yayın durdurma ve idari yaptırım kararları, bu yayınların hiçbir etik ilke gözetilmeden kişileri hedef göstermesi ve gerçek dışı iddiaları doğruymuş gibi sunması nedeniyle alınmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncılığın anayasal sınırlar içinde yapılmasını gözeten bağımsız bir kurumdur. Tüm demokratik toplumlarda olduğu gibi eleştiri bir haktır ve bu hakkın kullanılmasına saygımız sonsuzdur. Ancak, eleştiri adı altında hiçbir yayın organı, kamu otoritesini zan altında bırakacak, toplumu yanıltacak ve kurumsal itibarı zedeleyecek şekilde sorumsuzca yayın yapma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.