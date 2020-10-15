RTÜK'ten Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısına çıkıldığı duyurusunda bulundu.
Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.
@TCKulturTurizm ile @iletisim’in desteklediği RTÜK, @trt, @diyanetbasin, @EruMedya ve @setavakfi’nın 25.05.2021’de düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı. pic.twitter.com/ycUfZlsiWe— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 14, 2020
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