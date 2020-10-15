RTÜK'ten Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı

Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.