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Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

RTÜK'ten Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı

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RTÜK'ten Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısına çıkıldığı duyurusunda bulundu.

Radyon ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın desteklediği RTÜK, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenleyeceği Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu için akademik bildiri çağrısında bulundu.

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