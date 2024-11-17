RTÜK’ten medyada kadına şiddete karşı 8 ilke

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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na (KEFEK) ilkelerin detaylarını anlatan, RTÜK’ün tek kadın üyesi Deniz Güçer, “Bireysel özelliklerimiz; giyim tarzımız, medeni durumumuzun, kişiliğimizin bu haberlerde ve içeriklerde yeri olmamalı” dedi. Güçer, kurum bünyesindeki 15 kişilik uzmanın bir yıllık çalışması sonucunda belirlenen “Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler”i şöyle sıraladı:

1- Mağduru değil faili göster: Haber içeriklerinde kadınları küçük düşürücü ve aciz gösteren ifadelerden sakınılması, mağdur yerine faili işaret eden bir dil kullanılmaması...

2- Şiddeti meşrulaştırma: Şiddet olayını aktarırken olayı meşrulaştıran bir dil ve müstehcen hikâyeleştirmelerden kaçınılması...

3- Saygın değil suçlu: Şiddet failini itibar katan veya suçu hafifleten (cinnet getiren eş, uzun zamandır işsiz olan koca) ifadelerden ve suçu olumlayan nitelendirmelerden (saygın işinsanı, iki çocuk babası, ünlü sanatçı) kaçınılması, kadına yönelik şiddet olayının gerçekleştiği şart ve durumlara (gece yarısı parkta), kadının bireysel özelliklerine (giyim tarzı, medeni durumu, kişiliği) odaklanılmaması...

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4- Mücadeleyi destekle: Şiddete uğrayan kadını yargılayan ve tetikleyici detay içeren ham görüntüler ve ses kullanılmaması...

5- Çocuklara örnek ol: Tüm yayınlarda gerçek ve kurgusal şiddetin olumsuz etkilerinin dikkate alınması ...

6- Güçlü kadını anlat kadını güçlü anlat: Kadınların sadece belirli meslek grupları dahilinde değil; farklı yaş, meslek, kültür ve sosyoekonomik grupları temsil edecek şekilde (milli sporcu, başarılı çiftçi, girişimci ev kadını) güçlü ve başarılı karakterler olarak yansıtılması...

7- Cezayı yayınla adaleti göster: Faile verilen cezaların kamuoyu ile paylaşılması...

8- Destek al destek ver: Medya içerik üreticilerinin kadına yönelik şiddet konusunda uzman görüşlerine başvurması.