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RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası: 'Bahçeli'nin kişilik hakları ihlal edildi'

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#RTÜK#Halk Tv#Devlet Bahçeli
RTÜKten Halk TVye para cezası: Bahçelinin kişilik hakları ihlal edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 17:11

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'deki 'Sansürsüz' isimli programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle söz konusu televizyon kanalına idari para cezası uyguladı. Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulandı. 

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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporunu görüştü. Sunuculuğunu Sinem Fıstıkoğlu'nun yaptığı 'Sansürsüz' adlı programda eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker'in sözleri incelendi.

RTÜK, Toker'in alaycı ifadelerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci Maddesinin 1'inci Fıkrasının (ç) bendinde yer alan 'Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı. 

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#RTÜK#Halk Tv#Devlet Bahçeli

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