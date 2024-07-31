RTÜK'ten dijital yayın platformlarına idari yaptırım

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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında, abonelik sistemiyle yayın yapan seç-izle platformlarına dair hazırlanan izleme raporlarını gündemine aldı. Geçen haftaki toplantısında bir animasyon film olmasına rağmen ahlak dışı içeriğiyle tepki çeken 'Sosis Partisi' isimli yapım için Prime Video'ya yaptırım uygulayarak söz konusu film katalogdan çıkarılmıştı. Yapılan inceleme sonucunda filmin Netflix'te de bulunduğunu tespit eden Üst Kurul, aynı yaptırımı bu platforma da uyguladı. RTÜK'ün gerekçesi, 'Sosis Partisi' isimli filmin bütününde yoğun olarak hikaye edilen cinsel içerikli sahnelerin 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Yayın hizmetleri, ...Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmüne aykırılık teşkil etmesi oldu.

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BluTV ve MUBI'de yayımlanan Fransa ve Belçika ortak yapımlı, 'Climax' filmi de rapora konu oldu. RTÜK, filmin birçok sahnesinde şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği, cinselliğin ensest ve eş cinsellik boyutuyla kurgulanmış şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığına karar verdi. Kurul toplantısında, filmin genel ahlak ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.